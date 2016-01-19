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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

السرطان على الصعيد المهنى:


>أنت فى محاولة دائمة لأثبات ذاتك، ربما تكمن المشكلة فى طريقة تنفيذك لخطتك، حاول أن تركز أكثر فى تفاصيل العمل، الحلول دائماً تكمن فى التفاصيل

على الصعيد العاطفى:


>تعيش لحظات رومانسية مع شريك حياتك، التفاهم بينكم يصل إلى أعلى درجاته، وهدية مفاجئة فى الطريق إليك.

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية جيدة جداً، لكن تحتاج إلى راحة ذهنية لتستعيد قوتك فى التركيز فى الأداء المهنى.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يقابل صعوبات فى العمل نتيجة لضعف تركيزه، وأسلوبه الخاطىء فى تنفيذ خطته تفقدها مميزاتها، اوضاعك مستقرة مع شريك حياتك ومفاجئات سارة تصلك قريباً، تحتاج إلى اجازة ذهنية لتستعيد قوة تركيزك، عقلك مشتت بين التفكير فى خطتك العملية وتنفيذها.

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مصر 365

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