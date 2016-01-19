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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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لا تكن لقمة سهلة فى أفواه زملائك فى العمل، خاصة من هم فى مراتب أعلى منك فهناك من يحاول أن يهدر حقك ويحرمك من الحصول على أجر عادل ويحرمك من التقدير المعنوى الذى تستحقه مقابل العمل الشاق الذى تقوم به والمجهود الذى تبذله.

على الصعيد العاطفى:
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يعترف لك معجب سرى بحبه وسيصدمك ذلك لأنه سيكون شخصًا غير متوقعًا، ورغم ذلك حاول أن تتغلب على صدمتك وتخفى رد فعلك الحقيقى وتتريث فى التفكير فى العرض بموضوعية تامة، ولكن فى كل الأحوال لا تجبر نفسك على اتخاذ قرار لا يروق لقلبك مهما كانت العواقب.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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مشاكلك المتزايدة مع التركيز بمثابة جرس إنذار ينبهك إلى إهمالك المتزايد بحق نفسك خاصة على صعيد التغذية والروتين الصحى للحياة، فأعد النظر فى هذا الأمر وابدأ التفكير فى اتباع نظام غذائى صحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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شعورك بالتردد قد يضيع عليك الكثير من الفرص الذهبية فى الأيام المقبلة، بالإضافة إلى عدم تقديرك لقيمتك الحقيقية وعدم إدراكك للمواهب التى تمتلكها، أعد اكتشاف نفسك وتعامل مع العروض التى تتلقاها بطريقة مختلفة بها تقدير أكبر لذاتك.

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مصر 365

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