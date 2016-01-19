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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20 يناير 2016

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20 يناير 2016 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>تتلقى طعنة فى ظهرك من أحد المقربين، احتفظ بسرك لنفسك فقط، ولا تتعامل مع الأمور بسطحية زيادة عن اللازم،واستمع إلى نصيحة أهلك

على الصعيد العاطفى:


>شخص قديم يقابلك يعيد إليك ذكريات جميلة، اترك نفسك واستمتع بلحظات ربما لن يتكرر الأمر ثانية، ولا تجعل الفرصة تضيع منك مره آخرى.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>اهمالك فى حالتك الصحية، سيجلب لك كثيراً من المتاعب، تحتاج إلى زيارة للطبيب حتى لا تتطور اللأمور اكثر من ذلك

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من الصدمة بسبب تلقى طعنة من المقربين فى محيط العمل ، لكن سرعان ما يهدا هذا الأحساس بعد مقابلة شخص قديم يعيد غليه ذكريات فترة جميلة مضت فى حياته، اغتنم الفرصة هذه المره ولا تضيعها مثلما فعلت من قبل، ولا تجعل حالتك الصحية تسوء أكثر.

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مصر 365

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