برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>احترس من الانخراط فى معارك شخصية بدلاً من الانهماك فى العمل، وهذا سيؤثر سلبا على انتاجيتك وكذلك على صورتك فى مكان العمل فحاول أن تستعيد توازنك وتنتبه لنفسك وتبتعد بها عن المشاكل الجانبية وتنظر لأمور العمل بموضوعية.>حساسيتك المفرطة تسبب مشاكل بينك وبين الشريك اليوم، وتجعله يشعر بأن هناك فارقًا كبيرًا بينكما وحواجز مرتفعة وأنه ليس مقربا اليك بما يكفى، فحاول أن تتدارك هذا الأمر وتنتبه لردود فعلك وتتحكم بمشاعرك أكثر مما تفعل الآن.>مشاعرك المكتومة تشكل نوعا من الضغط على أعصابك، فحاول أن تنفس عن نفسك وتنتبه لمستويات التوتر لديك كى لا تعانى مشكلات صحية كبيرة فى هذا الوقت الحرج خاصة أن حركة الأبراج ليست فى صالحك.>تمر بوقت حرج وتحتاج لأن تعيد النظر بشأن طريقتك فى الحكم على الأمور والأشخاص، وتراجع ردود فعلك لأنها أحيانًا ما يكون مبالغ فيها وليس لها ما يبررها، لا مانع من أن تدافع عن نفسك لكن لا تجعل ذلك يفقدك الحكم الموضوعى على الأمور.