أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تكتشف اليوم أن ثقتك كانت فى محلها، وتتأكد من أنك اعتمدت على قائد جيد وحازم وتجنى هذا اليوم ثمار عملك الجاد خلال الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى:


>لا تجعل توقعاتك العالية من الشريك تتسبب فى إحباطك وتجعل عواطفك تتراجع، حاول أن تكون أكثر مرونة فى علاقة الحب وتكون أكثر هدوءًا وميلاً للسلام.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>صحتك متألقة فى هذا الوقت ويمكنك الاستمتاع بهذا التميز والخروج فى نزهة وممارسة الرياضة المفضلة لديك ومستوى طاقتك مرتفع أيضًا ومعنوياتك كذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يجب أن تكون مرنا فى التعامل مع الآخرين هذا اليوم خاصة أنك ستواجه مشكلات كثيرة تحتاج لأن تتعامل معها بذكاء ومرونة ولا تتشبث برأيك وتعلم متى تنحنى للعاصفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى