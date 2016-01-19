برج الثور حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>تكتشف اليوم أن ثقتك كانت فى محلها، وتتأكد من أنك اعتمدت على قائد جيد وحازم وتجنى هذا اليوم ثمار عملك الجاد خلال الفترة الماضية. على الصعيد العاطفى:

>لا تجعل توقعاتك العالية من الشريك تتسبب فى إحباطك وتجعل عواطفك تتراجع، حاول أن تكون أكثر مرونة فى علاقة الحب وتكون أكثر هدوءًا وميلاً للسلام. برج الثور على الصعيد الصحي:

>صحتك متألقة فى هذا الوقت ويمكنك الاستمتاع بهذا التميز والخروج فى نزهة وممارسة الرياضة المفضلة لديك ومستوى طاقتك مرتفع أيضًا ومعنوياتك كذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يجب أن تكون مرنا فى التعامل مع الآخرين هذا اليوم خاصة أنك ستواجه مشكلات كثيرة تحتاج لأن تتعامل معها بذكاء ومرونة ولا تتشبث برأيك وتعلم متى تنحنى للعاصفة.

شبكةعيونالإخبارية

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