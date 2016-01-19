برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>على الرغم من أن كل الظروف السيئة محيطة بك، إلا أنك تحاول أن تتجاوز كل هذه العقبات، كما أن العاملين معك يحاولوا أن يجروك إلى الخلف، فلا تدع لهم فرصة لذلك، وعليك أن تنجز كل المهام المطلوبة منك.>تحاول أن تسيطر على علاقتك بالحبيب، خصوصاً أنه فى الفترة المُقبلة، مررت علاقتكما بالكثير من الأزمات التى كانت سبباً فى وقوع الكثير من الخلافات بينكما.>أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تعطى لنفسك وقت كافى من الراحة، وتحصل كذلك على عدد ساعات من النوم، حتى لا تفقد قدرتك على المداومة والاستمرار فى العمل بنفس الكفاءة.>يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، وضعاً أفضل على كل المستويات، فمن الأفضل أن تستعد لهذه المرحلة، حتى لا تقع فى الكثير من الأخطاء، فمن الضرورى أن تدرس هذه الخطوات جيداً قبل البدء فيها.