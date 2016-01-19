برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:
>لا تستطيع العمل بطريقة مهنية منظمة ودائما تسعى إلى تسلق الحوائط حتى تختصر المسافات، يراك المحيطين بك منتهز للفرص ولا تهتم سوى بمصالحك الشخصية، حاول أن تعدل من سلوكك لتغير وجهة نظر المحيطين بك.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
>تحاول أن تعود إلى حبك القديم ولكنك أخطأت كثيرا مما لم يعد مجال لإصلاح ، حاول أن تتريث لربما حدثت بعض المفارقات التى تجعل من الحياة فى الفترة القادمة افضل بكثير من الوقت الحالى.
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>برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تتعرض لوعكة صحية حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والراحة المنزلية حتى تتعافى وتمر هذه الفترة على سلام، ولا تحاول أن تتغافل عن تعليمات الطبيب لأن ذلك سيعرضك للمخاطر.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>حاول تعديل سلوك حتى تغير من نظرة المحيطين بك لأفعالك فدائما أنت تتلقى اللوم بنوع من اللامبالة وهذا يجعل موقفك دائما سئ.