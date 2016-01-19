برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:



>برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لا تستطيع العمل بطريقة مهنية منظمة ودائما تسعى إلى تسلق الحوائط حتى تختصر المسافات، يراك المحيطين بك منتهز للفرص ولا تهتم سوى بمصالحك الشخصية، حاول أن تعدل من سلوكك لتغير وجهة نظر المحيطين بك.>تحاول أن تعود إلى حبك القديم ولكنك أخطأت كثيرا مما لم يعد مجال لإصلاح ، حاول أن تتريث لربما حدثت بعض المفارقات التى تجعل من الحياة فى الفترة القادمة افضل بكثير من الوقت الحالى.>تتعرض لوعكة صحية حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والراحة المنزلية حتى تتعافى وتمر هذه الفترة على سلام، ولا تحاول أن تتغافل عن تعليمات الطبيب لأن ذلك سيعرضك للمخاطر.>حاول تعديل سلوك حتى تغير من نظرة المحيطين بك لأفعالك فدائما أنت تتلقى اللوم بنوع من اللامبالة وهذا يجعل موقفك دائما سئ.