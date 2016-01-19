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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 20 يناير 2016

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 20 يناير 2016 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 20 يناير 2016

الجدى على الصعيد المهني:


>تستعيد طاقتك وتعيد اكتساب ثقة المحيطين بك من جديد، البحث عن أفكار جديدة فى العمل يبرز تميزك ، لكن احذر من التراخى والكسل

على الصعيد العاطفى:


>مشكلة قديمة تحل، والتعاون بينك وبين شريك حياتك يصحح أوضاع قائمة تزعجك،حاول أن تصفى الخلافات واخلق اجواء رومانسية جديدة

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الراحة بعد فترة الأرهاق التى تعيشها حالياً،اذهب إلى مكان للاستجمام واحرص على تناول الاطعمة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يبدأ الحظ فى الابتسام له،ويعيد ريادته فى محيط العمل، وانتهاء مشكلات قائمة على المستوى الأسرى والعاطفى، التفاهم والاستماع الجيد يخدمك كثيراً هذه الفترة،احذر من الوقوع فى اخطاء قديمة، ولا تترك الكسل يسيطر عليك، تحتاج إلى فترة استجمام لتتخلص من الأرهاق، واحرص على تناول الأطعمة الصحية.

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مصر 365

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