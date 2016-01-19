القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية ومطلوبين لدى جهات التحقيق بينهم هارب من المؤبد ، خلال حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم" محمد. ط .أ " 40سنة مزارع مقيم الجزارية قنا مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 930 لسنة2015 قسم القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " شروع فى قتل" والمتهم " عبده .ك .م " 30 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5605 لسنة 2014 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوات بتهمة " مخدرات" "

كما تم ضبط المتهم " أحمد. ع .م" 29 سنة مبلط مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2857 لسنة 2014 قسم أول والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " محمود. م. أ" 31 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1530 لسنة 2015 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة " عاهة مستديمة" والمتهم " سيد .ع .ع " 26 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1615 لسنة 2015 المركز والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " السيد أ م" 66 سنة عاطل مقيم كسفريت – دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 183 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة" والمتهم " السيد. أ " 39 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 283 لسنة 2016 جنح قسم أول بتهمة "مخدرات" والمتهم " محمد. م .ش" 44 سنةعاطل مقيم أبوسلطان ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 51 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " إحداث عاهة مستديمة" والمتهم " مصطفى. أ .أ " 30 سنة عاطل مقيم المحسمة القديمة ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6138 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة "هتك عرض ".

تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

فى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 3 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

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