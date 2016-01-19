الأسماك الغنية بالأوميجا 3 تعزز نمو دماغ الجنين وتحميه من العيوب الخلقية

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، تتمثل فى أن الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 يمكن أن تساعد فى تحسين نمو دماغ الطفل داخل الرحم، وتقى من العيوب الخلقية.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرها موقع صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن الدهون الموجودة فى الأسماك تحوى الأحماض الدهنية مثل الأوميجا 6 والأوميجا 3، وكلاهما من المواد الغذائية الأساسية للحيوانات والبشر.

ووجد العلماء من جامعة توهوكو اليابانية أن تناول الحوامل كميات متوازنة من أوميجا 3 أمر حيوى لنمو وتشكيل الأعصاب والخلايا فى دماغ الطفل بالرحم بطريقة طبيعية.

وأظهرت الدراسة التى أجريت على إناث الفئران، اللتى طُبقت عليها نظام غذائى مفتقر لأحماض أوميجا 6 وأوميجا 3، أنه عانت ذريتهم من صغر حجم الدماغ، مع تعرضهم لسلوكيات غير طبيعية فى مرحلة البلوغ.

وينصح الباحثون الحوامل بالحد من تناول كميات مرتفعة من التونة، لأنها تحوى مستويات من الزئبق، ولذا لا يجب تناول أكثر من شريحين أو 4 علب متوسطة من التونة كل أسبوع.

وطالب الباحثون الحامل بتجنب تناول أكثر من وجبتين من الأسماك الزيتية فى الأسبوع مثل السلمون، الماكريل والرنجة، لأنها قد تحتوى على ملوثات مثل الديوكسينات، ومركبات ثنائى الفينيل متعدد الكلور والتى قد ترفع من خطر الاصابة بالسرطان.. ويشار إلى أن الدراسة نشرتها أيضا مجلة الخلايا الجذعية.