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علاقة التغذية بتسوس الأسنان.. تعرف عليها حفاظا على أسنانك

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علاقة التغذية بتسوس الأسنان.. تعرف عليها حفاظا على أسنانك علاقة التغذية بتسوس الأسنان.. تعرف عليها حفاظا على أسنانك
تسوس الأسنان أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، بسبب عدم العناية أو العناية الخاطئة بصحة الأسنان ما يتسبب فى تسوسها.

علاقة التغذية بتسوس الأسنان


>ويقول الدكتور محمد عماد، استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن كثيرين يجهلون دور الطعام ونوعيته فى تسوس الأسنان، مشيرا إلى أن بعض الأطعمة تساهم فى الحماية من التسوس وأخرى تساهم فى تسوس الأسنان.

وأضاف د.عماد: تساهم الأغذية التى تحوى قدرا كبيرا من الألياف الغذائية فى الوقاية من تسوس الأسنان، نظرا لأن مضغها ينظف سطح مينا الأسنان، والأطعمة غير المحتوية على الألياف تتسبب فى تسوس الأسنان لأنها تلتصق بسطح مينا الأسنان، وبالتالى تسبب تسوسها.

نصائح


>وينصح استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة بالاهتمام بنوعية الأطعمة التى يتناولها الفرد للحماية من تسوس الأسنان.

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