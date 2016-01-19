الشاى والقهوة يسببان فقر الدم فى حالة واحدة.. تعرف عليها وابعد عنها

فقر الدم أكثر الأمراض الشائعة ليست فقط بين الأطفال ولكن فى الكبار أيضا، ويرجع الغالبية سبب هذا المرض إلى تناول الشاى والقهوة. الإصابة بفقر الدم بسبب مواعيد تناول الشاى

> ويوضح الدكتور أسامة فكرى، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء، أخصائى الجهاز الهضمى والكبد، أن الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا لا تحدث بسبب تناول مشروبى الشاى والقهوة فقط ولكن توقيت تناولهما هو العامل الأساسى فى نسبة الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، فالعادات المصرية تقول "لازم بعد الأكل نحبس بكوباية شاى"، وهذا الخطأ الكبير الذى نقع فيه جميعا. قلة امتصاص الحديد يسبب فقر الدم

> ويضيف رئيس قسم التغذية الإكلينيكية: ليس الشاى فقط هو المتهم الوحيد فى الإصابة بفقر الدم، لكن يشاركه القهوة والمياه الغازية، والمشروبات الثلاثة تقلل امتصاص الجسم للحديد من الطعام وتسبب صعوبة الهضم، وتناولها مباشرة بعد الأكل أو مع وجبة الإفطار يؤدى إلى الإصابة بفقر الدم الشديد، واحتساؤها بعد تناول الطعام بساعتين يحولها من دائرة الاتهام إلى باب للنجاة أو بمعن أدق يقلل ضررها، وفى المطلق يعتبر الاعتدال هو مركز الأمان فى تناول كل الأطعمة والمشروبات التى نحبها.

شبكةعيونالإخبارية

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