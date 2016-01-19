Khloe Kardashian: لم أستحمّ لأسبوع كامل أثناء محنة Lamar

أشهر مضت على حادثة جرعة Lamar Odom الزائدة من المخدرات، ويبدو أنّ الوقت قد حان لتعبّر زوجته المنفصلة عنه، Khloe Kardashian، بصراحة عن تأثير هذه الأزمة سلباً في حياتها هي بالذات.



كما نعلم، فإنّ Khloe وقفت إلى جانب زوجها طوال فترة محنته، وقامت بنفسها بالإشراف على رعايته الصحية إلى أن تعافى بنسبة كبيرة، من دون أن تفكّر في موضوع الرعاية هذه مرتين، كون Odom كان يحتاجها.. هذا ما صرّحت به Khloe.

أما بالنسبة إلى الحالة النفسية لـKardashian فقد تأثرت كثيراً كما تأثرت أعمالها التي قامت بإلغائها كلّها في تلك الفترة إلى أجل غير مسمّى.



واعترفت نجمة الواقع، البالغة من العمر 31 عاماً، لمجلة People بأنّها كانت متوتّرة في تلك الفترة وقلقة جداً، ولم تستطع النوم طوال الوقت، كما لم تترك غرفة Lamar لمدة شهر. وأضافت أنها لم تقم بالاستحمام لأسبوع كامل في الفترة الأولى من الحادث، وأردفت قائلة: "لم أكن أستطع التنفس"..



الآن، Odom خرج من المستشفى، و Khloe عادت إلى حياتها الطبيعية، وهي تقوم بالترويج لعرضها الأخير Kocktails with Khloé في معظم الولايات، حيث تسلّط الضوء على نمط حياتها الصحّي.

وقد شوهدت في عدّة أماكن وهي تتباهي بقصة شعرها الجديدة كاشفة عن خسارتها لعدة كيلوجرامات من وزنها.

بالصور: أخوات Kardashian قبل التجميل