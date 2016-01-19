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ابتسام تسكت: صوتي أجمل من صوت سلمى رشيد وحسن الشافعي حسود

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الإثنين 18-01-2016 22:19

استغلت ابتسام تسكت حضورها كضيفة على برنامج "رشيد شو" الذي بث على القناة الثانية المغربية، لترد على التشكيك بموهبتها واعتبارها "صورة بلا صوت"، فقالت عن أصحاب هذا الاتهام بأنهم أصحاب ذوق رديء، وأن انتقادهم يعود لكونهم ينظرون إلى جمالها وينسون جمال صوتها .

و انتقدت خلال الحلقة الموزع المصري حسن الشافعي في "أراب أيدول"، قائلة إنه "رجل حسود ولا يفعل شيئا سوى الرفض، مع أن بعض الأصوات التي سمعتها اقشعر جسدها من شدة روعتها كان مآلها الرفض بسبب تعنت الشافعي" .

وفي سؤال لها حول ما إذا كان صوتها أفضل من سلمى رشيد قالت تسكت بكل ثقة إنها أفضل منها صوتا وصورة وإحساسا.

يذكر أن نفس السؤال وجه لسلمى رشيد وفي نفس البرنامج وأجابت حينها سلمى بعد لحظة صمت أن صوتها أفضل من ابتسام تسكت.

 

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