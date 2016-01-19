بالصور. وزير الثقافة يتفقد تجهيزات الافتتاح التاريخى لعام الثقافة بالأقصر

تفقد الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة مساء اليوم الإثنين، أعمال التجهيزات للاحتفالية التاريخية التى ستقام داخل معبد الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى الخميس المقبل، والتى تنطلق منها فعاليات العام الثقافى "المصرى – الصينى".

ورافق وزير الثقافة فى جولته الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية وقيادات وزارة الثقافة المصرية، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية والبروفات للفرق الصينية المقامة داخل أروقة معبد الأقصر.



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