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جهاز الأحصاء: 55% من المهاجرين نتيجة الظروف الاقتصادية

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جهاز الأحصاء: 55% من المهاجرين نتيجة الظروف الاقتصادية جهاز الأحصاء: 55% من المهاجرين نتيجة الظروف الاقتصادية
قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن 95% من المهاجرين من يتوجهون إلى الدول العربية، بينهم 39% يقصدون المملكة العربية .

وأضاف الجندى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، على فضائية "العاصمة" أن 21% من المصريين المهاجرين يتوجهون إلى ليبيا، و14% إلى الكويت، و12% إلى االإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين للدول الأوربية 4% فقط، بينهم 2% إلى بريطانيا، و1% لباقى دول العالم، مشيرا إلى أن 80% من المهاجرين من سكان الريف، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. وأشار إلى أن 55% من المهاجرين خارج مصر، أجبروا على الهجرة بسبب الأحوال الاقتصادية، و 45% بناء على اختياراتهم.

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مصر 365

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