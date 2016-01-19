سيد عبد الحفيظ: بيسرو رحل برغبته.. والأهلي هو الباقي

أعلن النادي الأهلي فسخ تعاقده مع المدير الفني للفريق جوزيه بسيرو بعدما طلب المدرب البرتغالي الرحيل بسبب عدم قدرته على تحمل الانتقادات التي يتعرض لها.

ويقود عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة حسبما جاء في بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وأوضح بيان النادي الأهلي أن بيسيرو طلب من مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر الرحيل لعدم قدرته على تحمل الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية.

هذا بالإضافة لتأكيد المدرب البرتغالي أن هناك سوء حظ يلازمه والذي نتج عنه سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح بيان الأهلي أن طاهر حاول إقناع بيسيرو بالاستمرار على أن يلقى كل المساندة والدعم من مجلس إدارة القلعة الحمراء، لكنه تمسك بالرحيل بسبب الهجوم الذي تعرض له قبل حتى أن يبدأ مسيرته مع الفريق الأحمر.

وبناء عليه وافق الأهلي على فسخ التعاقد مع بيسيرو على أن يتحمل المدير الفني البرتغالي قيمة الشرط الجزائي في العقد.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة ببطولة الدوري، فاز في 8 منهم، وخسر في مباراتين وتعادل في 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.

وكان زيزو قد تولى مهمة الإدارة الفنية للأهلي قبل قدوم بيسيرو أيضا بشكل مؤقت وكان ذلك في لقاء القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، وفاز حينها بثلاثة أهداف لهدفين.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لأن بيسيرو يتفاوض لضم نادي بني ياس الإماراتي، قبل أن ينفي بني ياس ذلك. "طالع التفاصيل"

من جانبه، نفى بيسيرو تلك الأخبار، مؤكدا أنه يتواجد هنا لكسب البطولات. "طالع التفاصيل"