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بالصور.. محافظ القليوبية يلتقى المواطنين بديوان عام المحافظة لحل مشاكلهم

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بالصور.. محافظ القليوبية يلتقى المواطنين بديوان عام المحافظة لحل مشاكلهم بالصور.. محافظ القليوبية يلتقى المواطنين بديوان عام المحافظة لحل مشاكلهم
التقى اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، اليوم الاثنين، عددًا من المواطنين، للسماع لمشاكلهم ووضع الحلول العاجلة لها.

اليوم السابع -1 -2016

وبحث المحافظ وخلال الأسبوع الجارى، عددًا من المطالب والالتماسات، من بينها مشكلة أهالى قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها، بخصوص شراء الفلاحين تقاوى بطاطس من الجمعية الزراعية بالقرية، وبعد زراعتها تبين أنها فاسدة ولم تنبت، وقد عرض المواطنون المشكلة على المحافظ، وأمر فرحات بتشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الزراعة والتفتيش المالى والإدارى وإدارة المتابعة بالمحافظة، لبحث ودراسة الموضوع فورًا، وعرض نتائج هذه الدراسة على المحافظ فى أقرب وقت ممكن.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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