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أحمد حسن : شهرة «رمضان صبحي» أخدها من وقفته على الكورة أكثر من أداءه

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أحمد حسن : شهرة «رمضان صبحي» أخدها من وقفته على الكورة أكثر من أداءه أحمد حسن : شهرة «رمضان صبحي» أخدها من وقفته على الكورة أكثر من أداءه

أحمد حسن ورمضان صبحي

قال أحمد حسن لاعب منتخب السابق، إن بيسيرو مدرب النادي الأهلي يؤدي بشكل جيد ولكن عليه بعض التحفظات، ولكن لازم يلعب بالشكل الذي يتناسب مع لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد من سيحصل على بطولة الدوري هذا الموسم.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «في الإستاد»، عبر محطة «نجوم إف إم»، مساء اليوم، أن الدوري لن يخرج من الأهلي أو الزمالك، لأن هناك عوامل لازم تكون مكتملة، وامكانيات واعلام وجماهير، مضيفًا “من السهل هذا الموسم أن يخسر الزمالك نقاط في مشواره بالدوري، والاهلي افضل من الموسم الماضي”.

 

وأردف حسن حديثه قائلًا ” رمضان صبحي الشهرة اللي اخدها من وقفته على الكورة اكثر من اداءه وهذا بسبب الإعلام”، مستطردا “أتمني تريزيجيه يكمل تجربته الإحترافية فهو لاعب متميز، ماتعملوش مقارنة بيني وبين تريزيجيه لأن تلك  المقارنة ستكون ظالمة، حب الجماهير ليا في بلجيكا سهل علي الموقف، وعليه أن يجتهد، وقريبا سأزوره ببلجيكا للشد من أزره وتشجيعه معنويا”.

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