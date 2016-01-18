وزير النقل: لن نسمح لأحد بركوب القطار مجانًا

صرح أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، انتهاء اجتماع د. سعد الجيوشي وزير النقل، مع سائقي قطارات السكة الحديد بحضور المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة، والذي استمر لمدة 3 ساعات بحث معهم كل مشاكلهم الخاصة بالحوافز والبدلات المالية والرعاية الصحية والمصايف، وأيضًا كيفية تطوير الخدمة والارتقاء بمستوى معيشتهم، وأكد لهم الجيوشي أنه حريص على تلبية مطالبهم لأن على أكتافهم تقوم السكة الحديد.

وأضاف أنه سوف يلتقي أيضًا بعمال البلوكات والمزلقانات وأنه لن يسمح لأي مواطن ركوب القطار بدون سداد قيمة التذكرة وأن محكمة النقل سوف تصدر أحكامًا سريعة ورادعة على المتهربين من سداد قيمتها، كما أكد «الجيوشي» أنه حريص على أمن وسلامة سائقي القطارات، ولذلك فلن يسمح بمسيرها في مسارات غير أمنة.

وأضاف «إبراهيم» أن الوزير أكد أيضًا أن هناك حملة صارمة لغلق المعابر غير الشرعية وفي حالة إعادة فتحها مرة أخرى سوف يقرر إيقاف القطار حتى لا يتسبب في كوارث. ومن جانبهم أعرب السائقون عن رضاهم بلقاء وزير النقل، حيث وصفوه بالمثمر وأزال الكثير من المفاهيم الخاطئة ولأول مرة يجدون هذا التواصل مع أي وزير نقل ويلتقي بهم مرتين في أقل من أسبوع ويوجه رئيس الهيئة بتخصيص وقت يومي للاستماع إلى مشاكلهم.