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خبر في الجول – تعرف على كواليس رحيل بيسيرو.. الأهلي رحب ' وما صدق '

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خبر في الجول – تعرف على كواليس رحيل بيسيرو.. الأهلي رحب ' وما صدق ' خبر في الجول – تعرف على كواليس رحيل بيسيرو.. الأهلي رحب ' وما صدق '

رحيل جوزيه بيسيرو جاء بشكل مفاجئ عن منصب المدير الفني للأهلي. لكن في الوقت نفسه، النادي الأحمر يشعر بارتياح لهذا الأمر.

بيسيرو طلب الرحيل عن الأهلي وقال للنادي الأحمر إن عرضا من أوروبا وصل له في الساعات الأخيرة.

الأهلي وافق على رحيل بيسيرو الذي سيتحمل قيمة الشرط الجزائي من مستحقاته بحسب ما علمه FilGoal.com من مصادر وثيقة الصلة بالنادي الأحمر.

مدرب صعب

منذ يومين اجتمع بيسيرو مع قطاع الكرة في الأهلي.

وحاول المسؤولون عن قطاع الكرة التحدث مع بيسيرو حول أن الأجواء غير جيدة داخل غرفة خلع الملابس فيما يخص علاقة اللاعبين بالمدير الفني.

هناك لاعبون ليسوا سعداء مع بيسيرو.

والمدرب البرتغالي كان يسير في طريق غير جيد فيما يخص رؤية النادي للصفقات التي تمت والتي لا تشارك على الإطلاق ولا تحصل على فرصة من الأساس.

اجتماع بيسيرو مع قطاع الكرة منذ يومين لم يثمر عن شيء. بل على العكس أكد لقطاع الكرة أن المدير الفني البرتغالي صعب المراس ولن يستطيع النادي العمل معه طويلا.

لهذا حين طلب بيسيرو الرحيل لم يفكر الأهلي مرتين وقرر إقالة المدرب البرتغالي.

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فيديو اليوم السابع