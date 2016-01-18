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مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء إنفجار لغم

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مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء إنفجار لغم مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء إنفجار لغم
لقى جنديان بالقوات الخاصة الليبية مصرعهما وأصيب آخر، جراء انفجار لغم بمحور الليثى بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى، فاديا البرغثى، فى تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل جثمانى لجنديين بالقوات الخاصة "الصاعقة" قتلا جراء انفجار لغم بمنزل بمحور الليثى(سوق اللحوم)،هما أحمد الدرسى ومفتاح الفرجانى،لافتة أن الجثمانى تم عرضهما على الطب الشرعى الذى صرح بدفنهما .

وأضافت البرغثى،ان الجندى الجريج إصابته متوسطة قدمت له الإسعافات الأولية وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

يذكر أن محور الليثى يشهد معارك ضارية منذ فجر الأحد بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى.
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