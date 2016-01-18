نادى القضاة: نستنكر الحملة الممنهجة للطعن فى وزير العدل المستشار الزند

أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب المتحدث الإعلامى لنادى قضاة مصر ، أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسود جموع القضاة، مضيفا أن نادى قضاه مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى أصدر بيانا يستنكر الحملة الممنهجة والمنظمة التى تقوم بها بعض وسائل الإعلام للطعن فى المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى شرفنا بالعمل معه كرئيس للنادى لدورتين متتاليتين منتخبا من جموع القضاة.

وشدد عبد التواب فى بيان له، على أن كافة الإدعاءات والأكاذيب التى يتم الترويج لها حاليا عن سوء قصد، بحق المستشار الزند، سبق وأن تم الفصل فيها بمعرفة القضاء والذى قطع بصحة وسلامة موقف وزير العدل بصورة لاريب فيها.

وأشار عبد التواب ،إلى أن نادى قضاة مصر يعتزم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد الإعلامى يوسف الحسيني، لقيامه بقذف المستشار الزند والطعن فى ذمته، دون سند أو دليل، مستغلا منبره الإعلامى فى تشويه وزير العدل وإهانته.

ولفت عبد التواب، إلى أن المستشار أحمد الزند، هو أحد العلامات البارزة فى سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة التى لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان الإرهابية فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخوانى على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصرى، بل أحد أبرز رموز مصر، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق.

ونوه عبد التواب، الى أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدور التى تضطلع بها فى المجتمع، غير أنه فى الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددا على أن الشعب المصرى بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق.

وأهاب عبد التواب، بكافه وسائل الاعلام تحرى الدقه والصدق عند التحدث فى الشأن القضائى او عن رموز القضاء المصرى، لافتا الى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن وليس القضاة فحسب، بوصفه رجل مدافع عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.

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