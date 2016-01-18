أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نادى القضاة: نستنكر الحملة الممنهجة للطعن فى وزير العدل المستشار الزند

Google+ Print
نادى القضاة: نستنكر الحملة الممنهجة للطعن فى وزير العدل المستشار الزند نادى القضاة: نستنكر الحملة الممنهجة للطعن فى وزير العدل المستشار الزند
أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب المتحدث الإعلامى لنادى قضاة ، أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسود جموع القضاة، مضيفا أن نادى قضاه مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى أصدر بيانا يستنكر الحملة الممنهجة والمنظمة التى تقوم بها بعض وسائل الإعلام للطعن فى المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى شرفنا بالعمل معه كرئيس للنادى لدورتين متتاليتين منتخبا من جموع القضاة.

وشدد عبد التواب فى بيان له، على أن كافة الإدعاءات والأكاذيب التى يتم الترويج لها حاليا عن سوء قصد، بحق المستشار الزند، سبق وأن تم الفصل فيها بمعرفة القضاء والذى قطع بصحة وسلامة موقف وزير العدل بصورة لاريب فيها.

وأشار عبد التواب ،إلى أن نادى قضاة مصر يعتزم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد الإعلامى يوسف الحسيني، لقيامه بقذف المستشار الزند والطعن فى ذمته، دون سند أو دليل، مستغلا منبره الإعلامى فى تشويه وزير العدل وإهانته.

ولفت عبد التواب، إلى أن المستشار أحمد الزند، هو أحد العلامات البارزة فى سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة التى لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان الإرهابية فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخوانى على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصرى، بل أحد أبرز رموز مصر، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق.

ونوه عبد التواب، الى أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدور التى تضطلع بها فى المجتمع، غير أنه فى الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددا على أن الشعب المصرى بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق.

وأهاب عبد التواب، بكافه وسائل الاعلام تحرى الدقه والصدق عند التحدث فى الشأن القضائى او عن رموز القضاء المصرى، لافتا الى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن وليس القضاة فحسب، بوصفه رجل مدافع عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.


>- اليوم.. قاضى التحقيق يستمع لهشام جنينة فى بلاغ سب أحمد الزند

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"