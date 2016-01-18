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بالصور.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية بحى غرب

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بالصور.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية بحى غرب بالصور.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية بحى غرب
أجرت اليوم الاثنين، الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، يرافقها محمد فهيم رئيس حى غرب، والعميد هجرس نادى القوات المسلحة بكرموز، زيارة تفقدية للقافلة الطبية التى تم إقامتها اليوم بساحة القوات المسلحة بغيط العنب كرموز، التى ينظمها نادى العاصمة برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب ومؤسسة الأمل للتنمية برئاسة الإعلامية أمل صبحى، والمنطقة الشمالية العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم توزيع 4500 كرتونة مواد غذائية لمواطنى منطقة كرموز وحى غرب.

وتفقدت القافلة الطبية الموجودة بعدد 8 عيادات طبية متنقلة ومجهزة "باطن - عظام - أنف وأذن – أطفال"، وذلك للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، وتم الكشف على ما يقرب من 1800 حالة، بالإضافة إلى التحاليل الطبية، وتم تحويل عدد من حالات العمليات الجراحية للعلاج المجانى.

وشملت القافلة برنامج توعية طبية وتثقيفية للمواطنين، وذلك لتوعيتهم بأعراض وسبل الوقاية من الأمراض المختلفة كفيروس c والسكر وتنظيم الأسرة.

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مصر 365