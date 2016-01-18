جورج حبيقة يحتفل بشتاء ملوّن

في كل موسم يقدم المصمم جورج حبيقة مجموعةً أنيقةً من الفساتين الرائعة التي تحمل بصمته المتميزة، وقد كانت مجموعته للملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2016 جميلة مفعمة بالألوان المشرقة والتصاميم الساحرة.

برزت لمسات المصمم اللبناني الشهير جورج حبيقة في فساتين السهرات تحديدًا، فوجدناه تميز فيها بشكل كبير حيث قدّم العديد من التصاميم الساحرة، منها ما كان بتنانير كبيرة يحوّل من ترتديها لأميرة من أميرات القصص الخيالية، ومنها ما جاء أكثر بساطة بقصة السمكة التي كانت القصّة المفضلة لنجمات السجادة الحمراء.

وقد ضمّت المجموعة كذلك عددًا كبيرًا من فساتين الكوكتيل الناعمة التي تحاكي بفخامتها وتفاصيلها أجمل فساتين السهرات، ولم يخلُ الأمر من البدل الأنيقة "الجامبسوت" التي شوهدت بتصميم أنيق وجذاب في هذه المجموعة .

حرص المصمم على أن يجعل مجموعته عنوانًا لانتعاشة الألوان فطغى عليها اللونان السماوي والوردي بطريقة جميلة بينما أدخل إليها اللون الأسود والعودي ليضفي لها طابعًا شتويًّا بسيطًا، وقد لفتتنا الفساتين البيضاء الأنيقة التي ظهرت في هذه المجموعة حتى كان أحدها مناسبًا لإطلالة العروس في حفل زفافها.

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعةً مميزةً من تصاميم جورج حبيقة للملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2016