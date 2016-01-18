هل أحسنت نجمات هوليوود ارتداء الشراشيب؟

كانت الشراشيب من أبرز اتجاهات الموضة في العام الماضي ومن أكثرها انتشاراً. ومع أننا لا نزال في بداية عام 2016، فقد لاحظنا حضورها البارز على السجادة الحمراء؛ فهل أحسنت النجمات ارتداءها؟

زينت الشراشيب إطلالات النجمات بالفساتين القصيرة، فكانت اختياراً أنيقاً لإطلالة إيميلي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski و بوبي ديليفين Poppy Delevingne، التي ارتدت تصميماً عصرياً من بالمان Balmain .

بالإضافة إلى إطلالة أوليفيا وايلد Olivia Wilde بفستان من ماركيزا Marchesa.

إطلالتك في السهرات على طريقة إيميه الصياحمن ناحية أخرى، بدت الشراشيب مختلفة بظهورها على السجادة الحمراء، كما هي حال إطلالة لاتيتا كوستا Laetitia Casta والمصممة جورجينا شابمان Georgina Chapman في مهرجان كان السينمائي، حيث كانت إطلالاتهن مزدحمة بالتفاصيل، فيما كانت إطلالة كلّ من هايدي كلوم Heidi Klum وكايت بلانشيت Cate Blanchett من أسوأ الإطلالات في حفل Golden Globes، الذي أقيم قبل أيام.

تضفي الشراشيب طابعاً من الجرأة والأناقة على إطلالتك، لكن ارتداءها يتطلّب انتباهاً إلى التفاصيل، خشية أن تتحول بسهولة إلى إطلالة مزدحمة وغير متناسقة.

شاهدي بعض إطلالات النجمات الشراشيب في الصور أعلاه وقيّميها معنا.

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