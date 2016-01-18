10 ساعات استثنائية من بياجيه

عُرفت دار المجوهرات الشهيرة بياجيه Piaget بتصميماتها الاستثنائية ومجوهراتها الناعمة التي تحكي أنوثة السيدة التي ترتديها، وقد كانت خياراً مثالياً لكلّ سيّدة ترغب في التفرّد بتصميمات مجوهرات أنيقة و ناعمة. وقد جمعنا لك ملفاً يحمل أجمل 10 ساعات استثنائية أنيقة من دار مجوهرات بياجيه.

استوحت دار بياجيه العديد من تصميماتها من الورود، فقدّمت ساعات سرّ وردة بياجيه المصنوعة من الألماس البراق، وبهرتنا بتصميم ماسيّ يخطف الأنفاس لساعة بياجيه روز باسيون. فإن أردت اختيار تصميم أكثر نعومة فساعة لايملايت غاردن بارتي هي خيارك المثالي من ساعات بياجيه ذات التصميمات الاستثنائية.

ولمن تبحث عن ساعة عملية أنيقة، فستجد ما تبحث عنه لدى بياجيه بكل تأكيد، بعد أن قدمت الدار ساعات متنوعة في مجموعة بوسيشن المصنوعة من الذهب الأبيض و الأصفر، وزيّن بعضها بأحجار الألماس البراقة لتزداد فخامةً و رقيّاً.

جمعنا في الصور أعلاه أجمل تصميمات من ساعات بياجيه، واحترنا في أمر الأجمل منها؛ فهل يمكنك اختيار الساعة الأجمل من بينها؟