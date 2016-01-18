محمود عبد الحكيم لـ في الجول: انتقلت لفاركو.. ولذلك تمسكت بالرحيل عن الانتاج

أكد محمود عبد الحكيم لاعب الانتاج الحربي رحيله عن الفريق العسكري وانتقاله لصفوف فاركو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ليزامل معتز إينو.

وكان إينو قد انضم في وقت سابق لصفوف فاركو بعقد يمتد لستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

وعلى نفس طريقة إينو، انضم لاعب المصري السابق إلى فاركو لستة أشهر حتى نهاية

الموسم الحالي.

وتحدث عبد الحكيم لـFilGoal.com قائلا:"صنعت اسما جيدا لنفسي في الدوري الممتاز والآن كنت أحتاج لتحدي جديد".

وأضاف"إذا نجحت في قيادة فاركو للصعود للدوري الممتاز فهذا سيكون إنجازا رائعا لي، وذلك التحدي جعلني أتمسك بالرحيل عن الانتاج".

وتابع"كان لدي أربعة عروض من أندية تنافس في الدوري الممتاز ولكنني فضلت الانتقال لفاركو".

وأكمل"مسؤولو الانتاج تمسكوا بي جدا ورفضوا رحيلي وفي النهاية تم الاتفاق على أن انضم لفاركو على سبيل الإعارة فقط".

وبسؤاله عن سبب اختياره لفاركو بالتحديد علق"هو فريق لديه إدارة جيدة ترغب في صناعة شيئا كبيرا مثلما يحدث في الأندية الأوروبية، حتى أن رئيس مجلس الإدارة يبلغ من العمر 30 عاما فقط".

وأتم"شعرت بالراحة أمام ذلك العرض ولذلك اتخذت قراري بالانتقال إلى الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

ويحتل فاركو المركز الثالث بالمجموعة السادسة بعد انتهاء مباريات الدور الأول برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الأولمبي المركز الثاني برصيد 20 نقطة و يتصدر ألعاب دمنهور المجموعة برصيد 21 نقطة.