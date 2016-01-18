رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي “منصور اريمو”، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في زيارة للبلاد لحضور افتتاح كاس الأمم الأفريقية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 31 يناير بإستاد القاهرة الدولي.

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي وصل رئيس الاتحاد الأفريقي على الطائرة المصرية القادمة من لاجوس، وكان في استقباله بالمطار حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بالمطار والدكتور طارق اسماعيل مدير المراسم والبروتوكول، وتم إنهاء إجراءات وصول رئيس الاتحاد الأفريقي باستراحة كبار الزوار بالمطار.

يذكر أنه يتأهل حامل اللقب إلى دور الألعاب الأوليمبية 2016 في “ريو دى جانيرو” بالبرازيل، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة كأس العالم 2017 في فرنسا.