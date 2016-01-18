وزير النقل البريطانى يصل الى القاهرة لبحث استئناف الرحلات الجوية

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين اللورد طارق أحمد وزير النقل البريطانى على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يبحث خلالها سُبل دعم علاقات التعاون بين القاهرة ولندن فى مجالات النقل.

ومن المقرر أن يلتقى وزير النقل البريطانى خلال زيارته مع عدد من المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجالات النقل ، إضافة لبحث الإستعدادات الخاصة بتأمين المطارات تمهيدا لإستئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر ، والتى توقفت ضمن تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر الماضى بوسط سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

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