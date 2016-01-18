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صحيفة تركية: إقبال كبير من الأتراك على شرب لبن الحمير واللتر يصل 27 دولارا

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صحيفة تركية: إقبال كبير من الأتراك على شرب لبن الحمير واللتر يصل 27 دولارا صحيفة تركية: إقبال كبير من الأتراك على شرب لبن الحمير واللتر يصل 27 دولارا
شهدت مزارع تربية الحمير فى تركيا رواجا ملحوظا بعد المعلومات التى تفيد بأن حليب الحمير يفيد فى علاج كثير من أمراض الجهاز التنفسى.

وذكرت صحيفة "بوجون"، أن الطلب تزايد بشكل كبير فى الأعوام العشرة الأخيرة على حليب الحمير، حيث يعتقد أن حليب الحمير له فائدة شفائية لأمراض الربو والتهاب القصبات الهوائية.

ومن جانبه أكد محمد على يلشين للصحيفة التركية أحد أصحاب مزارع الحمير فى أنطاليا على وجود إقبال كبير لشراء حليب الحمير، مشيرا إلى أنه يبيع منتجاته من الحليب إلى جميع محافظات تركيا، وأضاف يلتشين أنه قام بإنشاء مزارع جديدة فى عدة محافظات لتغطية الطلب المتزايد على حليب الحمير.

ويباع اللتر الواحد من حليب الحمير بثمانين ليرة تركية أى ما يعادل 27 دولارا أمريكيا.

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مصر 365