الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة ألا تنطبق اتفاقياته مع إسرائيل على الضفة

>شدد الاتحاد الأوروبى على أن كل اتفاقاته مع إسرائيل يجب أن تظهر "بشكل قاطع وصريح" أنها لا تنطبق على الأراضى المحتلة، فى تحرك يؤكد قرار وضع علامة تجارية على المنتجات الإسرائيلية توضح أنها أنتجت فى الضفة الغربية.

اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرين اليوم الاثنين أكد أن ذلك "لا يمثل مقاطعة لإسرائيل التى يعارضها الاتحاد الأوروبى بقوة"، غير أن الحكومة الإسرائيلية تقول إن الإجراء الخاص بمنتجات المستوطنات غير عادل وتمييزى، كانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب 67 وبدأت أعمال الاستيطان فى المنطقتين بعد فترة قصيرة من الحرب.

يعتبر الفلسطينيون المنطقتين أجزاء من دولة فلسطين المستقبلية، وهو موقف يلقى دعما عالميا، بيان الاتحاد الأوروبى وصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها غير شرعية وتمثل عقبة فى طريق السلام.

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