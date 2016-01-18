داخلية غزة ردا على رئيس الاركان الاسرائيلى : لا وجود لداعش فى القطاع

أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن لا وجود لتنظيم "داعش" فى القطاع، موضحا أن " الاحتلال" يحاول توتير الأوضاع فى المنطقة.

وقال البزم فى تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية :"قد يكون هناك أفراد يؤيدون هذا الفكر لكن لا يوجد تنظيم داعش والسنوات الماضية أثبتت أن غزة خالية وتسودها حالة من الهدوء والاستقرار".

وأضاف البزم أن " الاحتلال الإسرائيلى" يسعى لتوتير الأجواء وجر المنطقة لمزيد من العنف وسفك الدماء"، متابعا:" مجتمعنا الفلسطينى وخاصة القطاع يسوده الهدوء لكن الاحتلال يحاول خلق الذرائع المختلفة مثل داعش وتطوير السلاح".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الفصائل ملتزمة بحالة التوافق الوطني.

كان رئيس هيئة الاركان الجنرال جادى ايزنكوت قال فى كلمة أمام معهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى فى وقت سابق اليوم الاثنين إن تنظيم داعش استطاع اختراق المجتمع الفلسطيني، وإنه لا يستبعد أن يوجه التنظيم أسلحته صوب إسرائيل والأردن.

وقال" إن جماعات سلفية عديدة فى غزة أصبحت موالية لتنظيم "داعش" وأن هذه الجماعات هى المسؤولة عن إطلاق الصواريخ فى السنة الأخيرة نحو إسرائيل وليس حماس، وأن هدفها هو تأجيج الوضع".

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