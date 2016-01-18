غدًا| المستشار سري صيام في «أنا مصر» لأول مرة عبر شاشات التليفزيون

كتبت – إنجي لطفي

في أول ظهور له عبر الشاشة المصرية والعربية وانفراد لبرنامج «أنا مصر»، يحل المستشار سري صيام قاضي قضاة مصر ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي مع المذيعة ريهام السهلي، في حوار هام وشامل وتصريحات تذاع لأول مرة حول مجلس النواب المصري ومهمة اللجان الخاصة التي شكلها المجلس و أداء النواب حتى الآن.

ويتطرق البرنامج إلى الإجراءات الخاصة بالقوانيين التي صدرت قبل بداية البرلمان ، وأيضًا التشريعات التي يناقشها المجلس في الفترة الحالية والمستقبلية، ومناقشة المشهد السياسي الحالي والعديد من القضايا السياسية.

يذاع برنامج “أنا مصر” غدًا الثلاثاء 19 يناير في العاشرة مساءً عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية.