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مصرع شخصان في انفجار «تنك» سيارة ماود بترولية في الدقهلية

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مصرع شخصان في انفجار «تنك» سيارة ماود بترولية في الدقهلية مصرع شخصان في انفجار «تنك» سيارة ماود بترولية في الدقهلية

انفجار «تنك» سيارة ماود بترولية – أرشيفية

كتب: عمرو الحوتي

لقى شخصان بمدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، مصرعهما إثر انفجار تنك شاحنة نقل مواد بترولية أثناء قيامهم بترميمه داخل ورشة لحام.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا مأمور قسم ميت غمر، بانفجار شاحنة مازوت تحمل لوحات معدنية رقم «د م ر 7214»، مما تسبب في مصرع كل من نادر رضا، صاحب الورشة، وكمال سامح تباع الشاحنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين انفجار الشاحنة أثناء توقفها أمام الورشة بالبر الشرقي لترعة المنصورية مقابل كوبري ميت غمر الجديد ووقع الحادث أثناء إجراء لحام في تناك الشاحنة.

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