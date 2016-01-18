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جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يومًا بتهمة قتل عجوز داخل أرضه

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جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يومًا بتهمة قتل عجوز داخل أرضه جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يومًا بتهمة قتل عجوز داخل أرضه

أرشيفية

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس “محمد.م.أ” 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل “راضى. ج” 70 سنة بقرية الصلعا، بأن ضربه بحجر على رأسه أثناء وجوده فى الأرض الزراعية الخاصة به.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة سوهاج بعثور الأهالى على جثة لرجل بالزراعات بناحية الصلعا دائرة المركز.

وتبين وجود جثة المجنى عليه ملقاة على ظهرها بطريق ترابى بالأرض الزراعية. وكشفت التحريات أن المتهم مريض نفسى وهو وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان المجنى عليه موجودا فى أرضه وشاهده المتهم وتوجه إليه، وضربه على رأسه بالحجر حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة، وتم القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها إلى 15 يومًا.

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