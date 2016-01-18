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صور| محافظ سوهاج يستقبل بعثة البنك الدولي‎

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صور| محافظ سوهاج يستقبل بعثة البنك الدولي‎ صور| محافظ سوهاج يستقبل بعثة البنك الدولي‎

محافظ سوهاج يستقبل بعثة البنك الدولي‎

 

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، بعثة البنك الدولي الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد ، والذي حضر إلى سوهاج في زيارة من فريق عمل البرنامج للوقوف على الموافقات المبدئية للبرنامج ضمن برنامج المصرية لتنمية الصعيد برنامج تنمية سوهاج وقنا بدعم البنك الدولي.

وبحث الاجتماع المقترح النهائي لمشروع التنمية المتكاملة للمحافظة، حيث يقدم البنك الدولي قرضًا بمبلغ 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للأبناء المحافظة، وتتركز هذه المشروعات في تطوير القدرة المؤسسية للمحافظة ومشروعات التنمية لدعم المناطق الصناعية والاستثمار ومشروعات الصناعات الحرفية واليدوية.

بالإضافة إلى استكمال إنشاء وتوصيل المرافق لمنطقة الأثاث بالمنطقة الصناعية غرب طهطا ومنطقة الحرفيين بأولاد عزاز بمركز سوهاج، ودعم مراكز تكنولوجيا المعلومات بالوحدات المحلية، ودعم وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وحضر الاجتماع د. هشام الهلباوي مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومستشار وزير التنمية المحلية وشعبان قنديل سكرتير عام المحافظة ود.أحمد مجدي منسق البرنامج الوطني للتنمية الإقتصادية بالوزارة و.د ناهد أديب اسكندر مسئول بناء القدرات بالوزارة ، ووفد البنك الدولي ، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة.

 

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