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عضو لجنة الحوار الليبية: الخلل ببنود الاتفاق السياسى سبب عدم تشكيل الحكومة

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عضو لجنة الحوار الليبية: الخلل ببنود الاتفاق السياسى سبب عدم تشكيل الحكومة عضو لجنة الحوار الليبية: الخلل ببنود الاتفاق السياسى سبب عدم تشكيل الحكومة
قال العضو المستقل بلجنة الحوار الليبية عبد الله عثامنة إن الجميع فى ليبيا يرغب فى السير تجاه الوفاق الوطنى لمواجهة التطرف وبناء ليبيا المستقبل، إلا أن هناك عدة معوقات أبرزها الخلل فى بنود الاتفاق السياسى ما أسفر عن عدم تشكيل .

وأضاف "عثامنة" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامية سنار سعيد، أن أبرز المعوقات داخل المجلس الرئاسى نفسه، تعليق عضوية على القطرانى النائب عن منطقة برقة، بالإضافة إلى الاتجاه الذى يسلكه أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسى، الذى تمسك بتولى حقيبة وزارة الخارجية بالإضافة إلى منصب النائب.

وأشار إلى أن المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، استطاع تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، لافتاً إلى أن الحل من الممكن أن يكون عبر حكومة مصغرة مكونة من 10 وزارات فقط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسى للحكومة، حتى تسير عجلة العمل إلى الأمام، وإلا ستعود العجلة مرة أخرى إلى مسودة الحوار الوطنى بالصخيرات، وإعادة النظرة فيها.

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مصر 365

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