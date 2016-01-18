أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موقع إسرائيلى يهاجم الحكومة المصرية بعد إسقاط الجنسية عن دينا عوفيديا

Google+ Print
موقع إسرائيلى يهاجم الحكومة المصرية بعد إسقاط الجنسية عن دينا عوفيديا موقع إسرائيلى يهاجم الحكومة المصرية بعد إسقاط الجنسية عن دينا عوفيديا
هاجم الإعلام الإسرائيلى المصرية بعد إعلانها إسقاط الجنسية المصرية عن دينا محمد على التى انضمت مؤخرا للجيش الإسرائيلى، وأطلقت على نفسها اسم "دينا عوفيديا".

وذكر موقع "ماكور" الإسرائيلى، أن السبب الرئيسى وراء هجرة "دينا" إلى إسرائيل وحصولها على الجنسية الإسرائيلية فيما بعد أنها لم تجد الحماية الكافية لها داخل .

وزعم الموقع الإسرائيلى أنه بعد اقتحام منزلها بالإسكندرية من قبل مجموعة من اتباع التيار السلفى وتهديدها بمغادرة مصر، وهو ما روته أيضا "دينا" لإذاعة الجيش الإسرائيلى خلال خدمتها.

وادعى الموقع أن حادثة أخرى سببت مزيدًا من الإحباط للفتاة، وجعلت "المسافة بين الإسكندرية وتل أبيب أقصر" كما روت، وهى رفض صديقتها "أمل"، من الإسكندرية مقابلتها، حيث أقفلت باب المنزل فى وجهها، واضطرت العائلة جرّاء غلق المجتمع المصرى أبوابه فى وجه العائلة "اليهودية" إلى الرحيل من مصر، والبحث عن حياة جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"