موقع إسرائيلى يهاجم الحكومة المصرية بعد إسقاط الجنسية عن دينا عوفيديا

هاجم الإعلام الإسرائيلى الحكومة المصرية بعد إعلانها إسقاط الجنسية المصرية عن دينا محمد على التى انضمت مؤخرا للجيش الإسرائيلى، وأطلقت على نفسها اسم "دينا عوفيديا".

وذكر موقع "ماكور" الإسرائيلى، أن السبب الرئيسى وراء هجرة "دينا" إلى إسرائيل وحصولها على الجنسية الإسرائيلية فيما بعد أنها لم تجد الحماية الكافية لها داخل مصر.

وزعم الموقع الإسرائيلى أنه بعد اقتحام منزلها بالإسكندرية من قبل مجموعة من اتباع التيار السلفى وتهديدها بمغادرة مصر، وهو ما روته أيضا "دينا" لإذاعة الجيش الإسرائيلى خلال خدمتها.

وادعى الموقع أن حادثة أخرى سببت مزيدًا من الإحباط للفتاة، وجعلت "المسافة بين الإسكندرية وتل أبيب أقصر" كما روت، وهى رفض صديقتها "أمل"، من الإسكندرية مقابلتها، حيث أقفلت باب المنزل فى وجهها، واضطرت العائلة جرّاء غلق المجتمع المصرى أبوابه فى وجه العائلة "اليهودية" إلى الرحيل من مصر، والبحث عن حياة جديدة.