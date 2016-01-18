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وكيل «النواب»: لم يُحدد موعد خطاب الرئيس.. وبيان الحكومة قبل نهاية الشهر

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وكيل «النواب»: لم يُحدد موعد خطاب الرئيس.. وبيان الحكومة قبل نهاية الشهر وكيل «النواب»: لم يُحدد موعد خطاب الرئيس.. وبيان الحكومة قبل نهاية الشهر

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس بنهاية الأسبوع الحالي سيكون انتهى من مناقشة 340 قانونًا وهي القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيسيين عدلي منصور، وعبدالفتاح ، في غيبة البرلمان.

وقال “وهدان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “العاصمة”، مساء الاثنين، إن ستلقي بيانها يوم 27 يناير أو 28 يناير المقبل، مؤكدا: “قبل نهاية الشهر”.

وعن موعد خطاب الرئيس بالبرلمان، قال “وهدان”: “خطاب الرئيس لم يُحدد بعد، لأن الرئيس له أجندة مُحددة”.

وعن وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال “وهدان”: “لم يتم تشكيل لجنة حتى الآن، ولكنه سيتم تشكيل لجنة وستكون برئاستي أو برئاسة السيد الشريف، وفور الانتهاء من عمل اللائحة سيتم وفقا لها انتخابات اللجان”.

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