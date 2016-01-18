حقيبه سوداء تثير الرعب بجوار كنيسة في المنيا‎

سيطرت حالة من الذعر بين أهالي منطقة شلبي بمدينة المنيا، عقب العثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة أمام كنيسة أبو سيفين، وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي، وعثر على حقيبة سوداء، بداخلها ماكينة خياطة.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن العثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة داخل حقيبة سوداء أمام كنيسة أبو سيفين بحي شلبي بمدينة المنيا.

بالإنتقال والأجهزة الأمنية برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا وخبراء المفرقعات تم فحص الجسم الغريب وتبين أنه عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس وماكينة حياكة وتبين من التحريات أن الملابس والماكينة ملك “عفاف ا”وقامت باستلام الحقيبة.​​