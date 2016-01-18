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الشرطة الإندونيسية تتوقع قيام «داعش» بهجمات عنيفة

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الشرطة الإندونيسية تتوقع قيام «داعش» بهجمات عنيفة الشرطة الإندونيسية تتوقع قيام «داعش» بهجمات عنيفة

 

قائد الشرطة الإندونيسية

أكد الجنرال بدر الديم هايتي، قائد الشرطة الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن بلاده تستعد لعودة مقاتلين متمرسين من أعضاء تنظيم “داعش” من الشرق الأوسط لديهم القدرة على تنفيذ هجمات أعنف بكثير من هجوم شهدته جاكرتا الأسبوع الماضي.

وأضاف «هايتي»، أن هجوم يوم الخميس في قلب جاكرتا كان “خطة بديلة” نفذها على عجل متشددون إسلاميون بعد أن أحبطت غارات الشرطة التحضيرات لهجمات أخرى على مسيحيين أثناء الاحتفالات برأس السنة.

وقال “ثمانية أشخاص منهم أربعة من المتشددين قتلوا في الهجوم الذي وقع في شارع ثامرين الرئيسي في العاصمة جاكرتا بمسدسات وقنابل بدائية الصنع”.
> وأضاف هايتي أن الهجوم وهو الأول من نوعه في جنوب شرق آسيا الذي ينسب لتنظيم “داعش” ومقره سوريا كان يمكن أن يكون أكثر دموية، لكن المتشددين يفتقرون للتدريب والأسلحة القوية.
> وتابع: ‘‘أعتقد أن هذه كانت خطة بديلة، هدفهم الرئيسي كان عيد الميلاد ورأس السنة واختاروا شارع ثامرين، لأنهم كانوا يأملون في إحداث أثر كبير رغم قلة عددهم لأنه مركز مزدحم’’.

وأكمل قائد الشرطة أن ‘‘الجناة كانت أمامهم الفرصة لقتل المزيد من الضحايا لكن بسبب محدودية قدراتهم تمكنا من إيقافهم”.

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