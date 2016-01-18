عضو تيار المستقبل: ننتظر موقف حزب الله بعد تأييد «جعجع» لـ«عون» للترشح للرئاسة

قال محمد المراد، عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل اللبناني، إن خطوة سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية بترشيح رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، لرئاسة الجمهورية تعد مبادرة “جيدة”، في الوقت الذي ننتظر فيه مواقف باقي الأطراف الأخرى.

وأضاف «المراد»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أن رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، طرح مثل هذه المبادرات والمواقف لسد الفراغ الرئاسي، إلا أن الجميع يَنتظر موقف حزب الله، وحركة أمل، وباقي الأطراف الأخرى.

وتابع أن هذا الاستحقاق الرئاسي يُعد وطنيًا بامتياز، الذي كان حريصًا عليه رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، لإنقاذ هذا الملف. موضحًا أن مسألة إنجاز ملف الرئاسة تحتاج إلى توافق، وإجماع كل الأطراف، لأن الشعب اللبناني في أمس الحاجة إلى الانتهاء من هذا الاستحقاق.