أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عضو تيار المستقبل: ننتظر موقف حزب الله بعد تأييد «جعجع» لـ«عون» للترشح للرئاسة

Google+ Print
عضو تيار المستقبل: ننتظر موقف حزب الله بعد تأييد «جعجع» لـ«عون» للترشح للرئاسة عضو تيار المستقبل: ننتظر موقف حزب الله بعد تأييد «جعجع» لـ«عون» للترشح للرئاسة

محمد المراد -أرشيفية

قال محمد المراد، عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل اللبناني، إن خطوة سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية بترشيح رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، لرئاسة الجمهورية تعد مبادرة “جيدة”، في الوقت الذي ننتظر فيه مواقف باقي الأطراف الأخرى.

وأضاف «المراد»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية سهام عصمان، أن رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، طرح مثل هذه المبادرات والمواقف لسد الفراغ الرئاسي، إلا أن الجميع يَنتظر موقف حزب الله، وحركة أمل، وباقي الأطراف الأخرى.

وتابع أن هذا الاستحقاق الرئاسي يُعد وطنيًا بامتياز، الذي كان حريصًا عليه رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، لإنقاذ هذا الملف. موضحًا أن مسألة إنجاز ملف الرئاسة تحتاج إلى توافق، وإجماع كل الأطراف، لأن الشعب اللبناني في أمس الحاجة إلى الانتهاء من هذا الاستحقاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017