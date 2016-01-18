بالفيديو - شيكاتارا يرد على الزمالك بهاتريك مع نيجيريا

سجل كيسوم شيكاتارا مهاجم منتخب نيجيريا للمحليين ثلاثة أهداف في فوز بلاده 4-1 على النيجر في افتتاح مباريات النسور ببطولة إفريقيا للمحليين المقامة في رواندا.

وتصدرت نيجيريا المجموعة الثالثة بعد الفوز على النيجر والتي تضم تونس وغينيا بعد تعادلهما 2-2.

وكان الزمالك قد فاضل بين شيكاتارا وإيمانويل مايوكا لكن تم حسم انضمام الأخير للقلعة البيضاء في الشتاء الجاري.

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وسجل شيكاتارا الذي اشترك في الشوط الثاني ثلاثية متتالية خلال ربع ساعة فقط.

فقد دخل في الدقيقة 58 لكن في الدقيقة 75 سجل الأول ثم أحرز الثاني في الدقيقة 82 وأتم الهاتريك في الدقيقة 92.

وسبقه هدف أوكورو في الدقيقة 46، بينما سجل أديبايور أدجي هدف النيجر الوحيد في الدقيقة 81.

وحصل شيكاتارا على جائزة رجل المباراة التي يقدمها الاتحاد الإفريقي (كاف) عقب اللقاء.

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