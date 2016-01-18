إنبي مدين لعبد المنصف بنقاط الفوز على المحلة بثلاثية

فاز إنبي على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

إنبي تقدم في الدقيقة الـ 31 بالهدف الأول عن طريق أحمد شرويدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي بهدف.

في شوط المباراة الثاني، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المحلة في الدقيقة الـ 73، إلا أن محمد يحيى سددها برعونة، ليتصدى محمد عبد المنصف لها ويحافظ علىا لتقدم.

إنبي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 80 عن طريق وائل فراج، قبل أن يختتم صلاح عاشور الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 87 من تسديدة صاروخية، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بثلاثية.

فوز إنبي رفع رصيده للنقطة الـ 20 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة الخامسة في المركز الـ 18 والأخير.