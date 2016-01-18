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إسماعيل يوسف يعقد جلسة مع إبراهيم صلاح لحسم ملف إعارته

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إسماعيل يوسف يعقد جلسة مع إبراهيم صلاح لحسم ملف إعارته إسماعيل يوسف يعقد جلسة مع إبراهيم صلاح لحسم ملف إعارته

يعقد إسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك جلسة صباح يوم غدا الثلاثاء مع إبراهيم صلاح لحسم ملف إعارته حتى نهاية الموسم.

فرج عامر رئيس سموحة كان قد أكد من قبل أنه توصل لاتفاق مع الزمالك لاستعارة إبراهيم صلاح حتى نهاية الموسم الجاري. "طالع التفاصيل"

في حين أكد إبراهيم صلاح لـ FilGoal.com أنه لا يعلم شيء عن رحيله وأنه يريد البقاء في الزمالك "طالع التفاصيل"

وعلم FilGoal.com أن إسماعيل يوسف سيعقد جلسة صباح غدا مع إبراهيم صلاح لحسم ملف إعارته حتى نهاية الموسم الجاري من عدمها.

يذكر أن ميدو أكد من قبل أن الزمالك لن يتخلى في يناير سوى عن محمد أبو جبل، شريف علاء وإسلام جمال فقط.

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