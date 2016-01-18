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بالفيديو - سباب واشتباكات بالأيدي في اجتماع اللجنة الأوليمبية

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بالفيديو - سباب واشتباكات بالأيدي في اجتماع اللجنة الأوليمبية بالفيديو - سباب واشتباكات بالأيدي في اجتماع اللجنة الأوليمبية

شهد اجتماع اللجنة الأوليمبية المصرية أحداثا مؤسفة حين اشتبك وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى مع علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية يوم الاثنين.

ونقلت قناة الحياة مقطع لاشتباكات بالأيدي بين الطرفين، فضلا عن سباب متبادل في مشهد مؤسف.

ألغى الاجتماع لساعات قبل استكماله مساء اليوم.، كما كان مقررا عقد اجتماع مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وقال شريف العريان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأوليمبية في تصريحات للقناة نفسها: "فوجئنا بوليد عطا يقتحم الاجتماع ليشتكي من خصم بعض المستحقات لاتحاد ألعاب القوى".

وأضاف "عندما دخل هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعلاء مشرف نائبه صاح عطا في وجههما وتطاول بالسباب وتطور الأمر حتى تم إلغاء الاجتماع وتأجيله لوقت لاحق".

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فيديو اليوم السابع

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