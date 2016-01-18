بالصور.. طب قناة السويس تُكرم اسم الدكتور زهير نعمان أول عميد للكلية

نظم قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب البشرى جامعة قناة السويس يوم الوفاء، وذلك لتكريم اسم الدكتور زهير نعمان العميد المؤسس لكلية الطب والتعليم الطبى فى مصر والعالم العربى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وحضر الحفل كل من الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتحى مقلدى نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية السابق، والدكتور حيدر غالب رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور أحمد دويدار رئيس جامعة قناة السويس السابق، وعمداء كلية الطب السابقين وأعضاء هيئة التدريس من الكلية وكليات الجامعة المختلفة وكلاء كلية الطب.

جاء الحفل تحت إشراف الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى، والدكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور عزيزة عمر منظمة الحفل، التى أشارت إلى القيمة الكبيرة التى يمثلها الدكتور زهير نعمان والدكتورة عصمت عزت، وشاركهما جيل كامل من المؤسسين لكلية الطب جامعة القناة.

وأكدت منظمة الحفل على سعادتها أن تكون خريجة أول دفعة لكلية الطب جامعة القناة، ودعت الدكتورة عزيزة عمر جميع الحضور للوقوف دقيقة حداد، وذلك لقراءة الفاتحة على روح الدكتور زهير نعمان.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة لتواجده مع هذه الكوكبة العظيمة من القامات العلمية خاصة مع ما تواجهه مصر هذه الأيام، وما يحتاجه الشباب من قدوة يسيرون على خطاها، وطمأن الحاضرين أن مصر فى هذه الفترة تقودها منظومة قوية ولن نسكت على أى شخص يريد المساس بهذه المنظومة.

وعلى الجانب الآخر فقد رحب الدكتور أمجد مطر بالحضور وشكر الدكتورة عزيزة عمر على تنظيم هذا الحدث الهام، وذلك لما يمثله الدكتور زهير نعمان من قامة علمية كبيرة، معربًا عن سعادته البالغة لأنه تتلمذ على يده وكيف كان لديه قدرة عظيمة على استشراف المستقبل، وما يقال اليوم ويناقش من أفكار كانت الأفكار التى بدأ بها منذ 35 عامًا.

وقدم الدكتور فتحى مقلدى نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية الأسبق، عرضًا لبعض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الدكتور زهير نعمان، وأهمها استشراف المستقبل فى مجال طب الأسرة الذى ترجع الريادة فيه إلى جامعة قناة السويس ليس على مستوى الجامعات المصرية فقط ولكن على المستوى العربى أيضًا وإرساء فكرة التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، من خلال وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات وإنشاء المجلس الإقليمى للصحة فى الإسماعيلية وبورسعيد، وإنشاء وحدت الرعاية الصحية الأولية لتعليم الطلاب، والتى وصل الآن عددها 10 وحدات، هذا بالإضافة إلى إنشاء معمل المهارات الإكلينيكية وإدخال خدمة المناظير فى إقليم قناة السويس.

واختتم الدكتور فتحى مقلدى كلمته، بأن الدكتور زهير من جيل كان يعمل بدون النظر إلى المال، ولكن كان ذو رسالة وهدف ورؤية مستقبلية والهدف الذى سعى إلية هو رفع مستوى الخريج المصرى، وذلك لضمان خدمة طبية متميزة.

وفى ختام الاحتفالية تم منح جائزة أحسن بحث فى التعليم الطبى "جائزة زهير نعمان" للدكتور عادل عبد العزيز مدرس بقسم التعليم الطبى، والذى حصل على الجائزة عن أحسن بحث منشور فى مجال التعليم الطبى، كما تم تكريم الطالبة الأولى على كلية الطب، وهى هدير إبراهيم حسين، والتى تكرم بالنقابة العامة بالقاهرة.



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