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بالفيديو والصور.. النائب محمد المسعود يتفقد العشش المحترقة برملة بولاق

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حرص النائب البرلمانى محمد المسعود، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا، على زيارة رملة بولاق وتفقد العشش المحترقة بالمنطقة، والتى اندلعت فيها النار مساء أمس، الأحد.

والتقى المسعود أهالى العشش المحترقة وتعرف على المشاكل التى يواجهونها، حيث أكد الأهالى أنهم لن يتركوا المنطقة.

وتضامن المسعود مع أهالى المنطقة، مؤكدا أنه سيكون هناك حلول جذرية لتطوير المنطقة خلال الفترة المقبلة، مع توفير حياة كريمة للأهالى بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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