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الشرطة العراقية :مقتل 120 مدنيا منذ بدء عملية تحرير الرمادى

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الشرطة العراقية :مقتل 120 مدنيا منذ بدء عملية تحرير الرمادى الشرطة العراقية :مقتل 120 مدنيا منذ بدء عملية تحرير الرمادى
أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين عن مقتل ما يزيد عن 120 شخصاً من اهالى مدينة الرمادى بهجمات نفذها عناصر تنظيم داعش منذ بدء معارك تطهير الرمادى 110/ كيلومترا غرب بغداد/ فيما بدأت عمليات اجلاء للعشرات من العائلات من مناطق عقب تحريرها.

وقال المتحدث باسم شرطة الانبار ياسر الدليمى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) ان "عصابة داعش قتلت منذ بدء عمليات تحرير الرمادى الشهر الماضى أكثر من 120 مدنيا بحالات مختلفة ، وأن بعضها جاء تحت مبررات تنسيق المدنيين مع القوات الامنية والبعض الاخر جاء جراء عمليات قنص وتفجير العبوات الناسفة التى وضعها التنظيم فى الشوارع لمنع هروب الاهالى من مناطقهم".

وأضاف أن "هناك عشرات الجرحى من اهالى الرمادى اصيبوا خلال عمليات اخلائهم من مناطق المدينة ومنها الصوفية والبوعيثة والبوغانم ومناطق مركز المدينة جراء تفجير المبانى والمنازل والطرقات المزروعة بالعبوات والالغام".

وتجرى اليوم الاثنين عمليات اخلاء العشرات من المواطنين من مناطق جويبة والمضيق والسجارية وجزيرة الخالدية بعد سيطرة قوات الامن العراقية على تلك المناطق.
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